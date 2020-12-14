В Google назвали причину масштабного сбоя

Проблему решили в 4:32 утра по тихоокеанскому времени.
В американской корпорации Google заявили о том, что причиной сегодняшнего масштабного сбоя в работе популярных сервисов стала проблема с внутренней квотой памяти серверов.
Как пишет TechCrunch со ссылкой на комментарий Google, из-за проблемы возникали сложности с процессом аутентификации. Проблему решили в 4:32 утра по тихоокеанскому времени. По состоянию на сейчас все услуги восстановлены и работают в обычном режиме.
"Мы просим извинения и проведем тщательную проверку, чтобы убедиться, что эта проблема не повторится в будущем", - говорится в заявлении Google.
- Напомним, сегодня в полдень в работе сервисов Google произошел масштабный сбой. Сначала пользователи не смогли зайти в YouTube и Gmail, но потом проблема распространилась и на другие сервисы компании.
- Ранее пользователи нашли возможность публиковать 18+ контент под видом образовательных видео. При этом сервис оперативно банит видео с запрещёнными треками.
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Автор: Екатерина Трохимчук