В Google назвали причину масштабного сбоя

В Google назвали причину сегодняшнего сбоя / Google

В американской корпорации Google заявили о том, что причиной сегодняшнего масштабного сбоя в работе популярных сервисов стала проблема с внутренней квотой памяти серверов.

Как пишет TechCrunch со ссылкой на комментарий Google, из-за проблемы возникали сложности с процессом аутентификации. Проблему решили в 4:32 утра по тихоокеанскому времени. По состоянию на сейчас все услуги восстановлены и работают в обычном режиме.

"Мы просим извинения и проведем тщательную проверку, чтобы убедиться, что эта проблема не повторится в будущем", - говорится в заявлении Google.