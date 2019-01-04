Верующим покажут томос и молящегося Порошенко на большом экране

Президент Украины Петр Порошенко

В понедельник, 7 января, во время божественной литургии по случаю Рождества Христова в Софии Киевской украинцам покажут томос об автокефалии Православной церкви Украины (ПЦУ).

Об этом сообщает пресс-служба ПЦУ в Facebook.

Литургию свт. Василия Великого в 10.00 совершит митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. В молитве поучаствуют президент Петр Порошенко, спикер Рады Андрей Парубий, нардепы, министры и представители интеллигенции.

В этот день, 7 января, кроме Рождества, будет отмечаться "возрождение и утверждение единой поместной Украинской православной церкви".

При этом вход в собор и на его территорию во время литургии будет ограничен: "Верующие смогут наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади".

После литургии томос перенесут в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где любой желающий сможет его увидеть в любой день с 8.00 до 18.00.

Читайте также"Самый унылый совок": журналист раскрыл детали "томос-тура" ПорошенкоНапомним, 11 января стартует "томос-тур" президента Петра Порошенко - масштабная поездка главы государства по областям Украины с рекламой томоса об автокефалии, который, как ожидается, Православная церковь Украины (ПЦУ) получит в Стамбуле уже 6 января.

15 декабря в Софийском соборе в Киеве собрались представители УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), два митрополита УПЦ МП, экзархи Константинопольского патриархата. Они объявили о создании единой поместной церкви - Православной церкви Украины. В президиуме собора заседал президент Петр Порошенко. Главой новой религиозной организации избрали Епифания - одного из ближайших соратников лидера УПЦ КП Филарета.