Во львовском аэропорту произошло ЧП с самолетом, объявлена тревога

Международный аэропорт Львов / Wikimedia

Следовавший из Львова в Стамбул самолет Boeing 737 авиакомпании Turkish Airlines выкатился за границы взлетно-посадочной полосы и остановился.

Как сообщила пресс-служба аэропорта, никто из 59 пассажиров и шести членов экипажа не пострадал. Самолет получил незначительные повреждения, сейчас его эвакуируют с ВПП.

В аэропорту объявлена аварийная тревога, пассажиров высадили и переместили в терминал "А" аэропорта.

Отмечается, что погодные условия были достаточными для вылета.

Ранее сообщалось, что во Львове в воскресенье, 6 января, участники Правого сектора провели акцию "Переходи в Православную церковь Украины".