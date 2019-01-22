Эксперт пояснил, насколько велики шансы на то, что Киев и Москва договорятся по транзиту газа

"Транзит газа" / "Корреспондент"

По мнению президента Украинского аналитического центра Александра Охрименко, Пока пост президента Украины занимает Петр Порошенко, пост премьера — Владимир Гройсман, а "Нафтогаз" возглавляет Андрей Коболев, ни при каких обстоятельствах официальный Киев не пойдет на условия по транзиту газа в Европу, выдвигаемые Кремлем.

Такое мнение высказал эксперт, президент "Ураинского аналитического центра" Александр Охрименко, сообщает портал "ФАН".

"Когда на встречу в Брюссель со стороны Украины прибыл министр иностранных дел [Павел Климкин - "Главред"], а не министр энергетики, сразу все стало понятно. Но встреча, конечно, должна была состояться, Москва и Киев должны были назвать свои условия для заключения нового контракта на транзит. Но при действующей украинской власти этот контракт ни за что не будет подписан", — отметил эксперт.

Охрименко также считает, что следующий этап переговоров по транзиту российского газа недаром пройдет уже после 31 марта 2019-го - после выборов президента Украины. "Я не представляю, как Петр Алексеевич и его команда будут заключать договор со страной, с которой они пытаются оборвать все связи. Тут слишком много политики, амбиций и субъективизма", — считает он.В случае же, как Охрименко подчеркнул, если украинская власть будет переформатирована, есть немалые шансы на заключение долгосрочного контракта по транзиту газа из России через Украину в Европу."Я считаю, что после выборов новый транзитный контракт все-таки подпишут, причем он будет заключен на десять лет, и прокачка будет в тех же объемах, что и сейчас", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин "выкатил" условие для продолжения транзита российского газа через Украину. Позднее в Германии прокомментировали переговоры с Россией по газовым вопросам.