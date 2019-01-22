Газовый транзит через Украину: в ФРГ прокомментировали переговоры с Россией

В Германии прокомментировали переговоры по транзиту газа через Украину

Соглашение о транзите газа через территорию Украины должно быть заключено до запуска в эксплуатацию газопровода Северный поток — 2, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

В ходе энергетической конференции он акцентировал внимание на том, что "удалось запустить прямые переговоры между Украиной и Россией" по вопросу сохранения транзита, передает ТАСС.

"Мы хотим, чтобы Украина и впредь сохранила за собой транзит газа.

Мы хотим достигнуть того, чтобы до запуска "Северного потока — 2" было подписано соглашение, которое учитывало бы справедливые интересы Украины", — добавил Альтмайер.

Напомним, ранее еврокомиссар Марош Шефчович предложил Украине заключить новый контракт на транзит российского газа сроком на 10 лет.