"Анимационная республика МММ": в Сети поизгалялись над снимками аниматора-"министра культуры "ЛНР"

В Сети опубликовали снимки "главы Министерства культуры" группировки террористов "ЛНР" Дмитрия Сидорова, сделанных в бытность его аниматором на детских праздниках.

Соответствующее сообщение было опубликовано в сервисе микроблогов Twitter пользователем под ником Grustnij Shut.

"Республика возможностей! Сидоров до войны работал аниматором на детских праздниках и корпоративах. Сейчас министр культуры, спорта и молодежи ЛНР − начальник у народного артиста Голубовича и ректора института культуры Филиппова!", − написал он.

Фото, на которых Сидоров предстает в различных экстравагантных образах (в том числе и вампира), вызвали шквал издевательских комментариев у пользователей Сети.

"Анимационная республика МММ", "На каком фото он "на работе""?, "Та у нас таких почти вся республика! Вон, медаль присуждали врачу - "лучший фармацевт". Нормально! Тут нет руководителя "без рыла в пуху". Имея компромат, проще управлять людьми", "То Деды Морозы, то аниматоры. Целый театр" "А на какой из фотографий он в качестве министра уже? На второй?", − не отказали они себе в удовольствии поизгаляться над незадачливым пособником боевиков.

Напомним, ранее в Сети всплыли откровенные фото новой представительницы боевиков "ДНР" на переговорах в Минске.