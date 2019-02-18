В полиции назвали причины задержания на Донбассе митрополита УПЦ МП Митрофана

Митрополита Митрофана заподозрили в сотрудничестве с боевиками ДНР / Фото: пресс-служба УПЦ МП

На контрольно-пропускном пункте на Донбассе был задержан митрополит Горловский и Славянский Митрофан, который относит себя к бывшей УПЦ МП и не признает автокефальную ПЦУ.

Как сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП, задержание произошло на одном из внутренних украинских блокпостов.

"Было объявлено о задержании митрополита Горловского и Славянского Митрофана для установления личности", - заявляют церковники.

Отмечается, что архиерея обыскали и вызвали опергруппу, которая отконвоировала его в Славянский отдел полиции. С задержанным провел продолжительную беседу следователь, а затем было принято решение отпустить Митрофана.

Читайте такжеЗапорожский митрополит УПЦ МП сравнил местную власть с ГитлеромВ УПЦ МП заявили, что обвинений в адрес митрополита озвучено не было, но и конкретных причин задержания не сообщалось. Митрофан назвал произошедшее "попыткой давления со стороны власти".

В комментарии Украинской правде сотрудники полиции заявили, что в оперативных базах содержалась информация о возможных связях митрополита с боевиками ДНР.

"Для подтверждения или опровержения этих данных митрополита опросили в присутствии адвоката. Мы получили информацию, которая может быть важной для работы полиции в Донецком регионе. После чего - его отпустили. Это стандартная проверка в таких ситуациях", - заверил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

Напомним, ранее митрополит Митрофан организовал проведение курсов подготовки учителей общеобразовательных школ временно оккупированной территории по преподаванию предмета христианская этика, которые были согласованы с министерством образования и науки ДНР.