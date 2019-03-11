Неделя сложной погоды: украинцам пообещали дожди, холода и головные боли

Какой будет погода в Украине / goodfon.ru

Погода в Украине на этой неделе будет холодной, метеозависимым людям стоит заранее побеспокоиться о своем здоровье. Похолодание начнется со вторника и продержится почти всю неделю.

Также 11 марта Землю накроет слабая магнитная буря уровня G1.

"Погода сейчас "идеальная" для метеопатов. Голова и сосуды разбежались кто куда от штормового ветра, приближения циклона, дождей и похолодания. Понедельник только открывает эту неделю сложной погоды", – рассказала у себя в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Читайте такжеУбойный март 2019: половину месяца украинцев ждут магнитные бури и колебанияПогода в Украине 11 марта будет ветреной, со штормовыми порывами до 20 м/с. Осадки ожидаются на западе, севере, в центре и на востоке страны: в западных регионах – дождь со снегом, в остальных – просто дождь.

Температура составит от +4 градусов до +9 градусов, на юге – до +15 градусов. В течение неделди температурные показатели опустятся практически вдвое.

Погода в Киеве 11 марта также будет ветреной и с дождем. Температура воздуха прогреется до +8 градусов.

Ранее астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.

Как сообщалось, в марте в Украине будут наблюдаться температурные качели, заявил народный синоптик Владимир Деркач. Весна ожидается достаточно затяжной.

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на первый месяц весны 2019 в Украине. Украинцам не стоит рассчитывать на раннюю весну и приход тепла, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Также синоптик назвала самый теплый месяц весны 2019. В апреле и мае в Украине прогнозируется средняя температура в пределах нормы.