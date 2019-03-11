Мокрый снег: кому грозит непогода во вторник и когда ждать потепления

Какой будет погода в Украине / facebook.com/kievtypical

Погода в Украине 12 марта будет прохладной. Зато ветер утихнет – с сегодняшних 20 м/с до 5-12 м/с.

Дождь с мокрым снегом обещают западу и югу страны, на остальной территории существенные осадки не прогнозируются.

Температура опустится до +2-4 градусов ночью и +2-8 градусов днем.

Затем до конца недели осадков более не предвидится, зато продолжится похолодание. Потепление в Украине начнется с выходных, 16-17 марта.

Погода в Украине 12 марта: карта

Погода в Киеве 12 марта будет без осадков в первой половине дня, а вот во второй половине дня стоит приготовиться к небольшому дождю и мокрому снегу. Температура воздуха этой ночью составит -2 градуса, а во вторник днем поднимется до +5-6 градусов.

Ранее астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.

Как сообщалось, в марте в Украине будут наблюдаться температурные качели, заявил народный синоптик Владимир Деркач. Весна ожидается достаточно затяжной.

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на первый месяц весны 2019 в Украине. Украинцам не стоит рассчитывать на раннюю весну и приход тепла, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Также синоптик назвала самый теплый месяц весны 2019. В апреле и мае в Украине прогнозируется средняя температура в пределах нормы.