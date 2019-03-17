Климкин не увидел катастрофы в массовом отъезде украинцев за рубеж

Таким членам диаспоры, считает министр, необходимо предоставить возможность иметь двойное гражданство.
То, что граждане Украины стараются уехать за границу на заработки, является не катастрофой, а "мегавызовом" для страны.
Об этом заявил глава МИД Павел Климкин, передает Громадське.
"Украинцы вынуждены покидать Украину, чтобы работать за границей. Это не является катастрофой, но это мегавызов для страны", - сказал Климкин.
По его словам, таким членам диаспоры необходимо предоставить возможность иметь двойное гражданство.
В сентябре Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.
"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал глава МИД.