Среди весны Донецк замело снегом, опубликованы поразительные фото

Несмотря на то, что День весеннего равноденствия 2019 уже минул – зима не хочет отступать.

Соцсети заполонили фотографии и видео, как буквально вчера, 23 марта, временно оккупированный Донецке запорошило снегом.

Впрочем, это еще не последний снег, который украинцам обещают этой весной. Так, прогноз погоды на неделю в Украине пророчит холода и заморозки. Синоптики прогнозируют, что потеплеет разве что к концу следующей недели.

В частности, погода в Украине 25 марта будет холодной, с дождями и мокрым снегом. Погода в Киеве 25 марта обещает переменную облачность и максимум до +10 градусов днем.

Ранее в Сети показали полные безысходности фото из Донецка. Продолжается волна фотодоказательств упадка, наступившего из-за боевиков в Донецке.