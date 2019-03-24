"Не расслабляйтесь": прогноз погоды на неделю обещает украинцам морозы и давление

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода на 7 дней обещает украинцам холода и заморозки. Синоптики обещают, что потеплеет разве что к концу следующей недели.

Погода в Украине установится морозная, облачная плюс страна будет находится в зоне высокого давления.

Погода в Украине 25 марта

Погода в Украине 25 марта будет холодной, с дождями и мокрым снегом.

Погода в Киеве 25 марта обещает переменную облачность и максимум до +10 градусов днем.

Погода в Украине 25 марта: карта

Погода в Украине 26 марта

Погода в Украине 26 марта тоже будет с дождем и мокрым снегом.

Погода в Киеве 26 марта обещает дождь и мокрый снег. Ночью +1-3 градусов, днем +5-7 градусов.

Погода в Украине 26 марта: карта

Погода в Украине 27 марта

Погода в Украине 27 марта будет солнечной, но холодной. Воздух прогреется максимум до +9 градусов.

Погода в Киеве 27 марта будет облачной, днем до +6 градусов.

Погода в Украине 27 марта: карта

Погода в Украине 28 марта

Погода в Украине 28 марта будет мало отличаться от предыдущих дней: прохладно и облачно. Столбики термометров днем поднимутся до +8 градусов.

Погода в Киеве 28 марта будет облачной с самого утра, но без осадков.

Погода в Украине 28 марта: карта

Погода в Украине 29 марта

Погода в Украине 29 марта обещает долгожданное потепление: столбики термометров дотянутся до отметок +10-11 градусов. И это потепление задержится.

Погода в Киеве 29 марта будет облачной, но без осадков.

Погода в Украине 29 марта: карта

Погода в Украине на выходных

Погода в Украине 30-31 марта будет теплой.

"По предварительным прогнозам, в день тишины и в день выборов президента Украины, 30 и 31 марта, в Украине ожидается прекрасная погода: ясно, солнечно и тепло, +14-19 градусов", – сообщила синоптик Наталья Диденко.

Напомним, синоптики говорят, что в последнюю неделю марта и до Пасхи 2019 ожидаются холода до -4 градусов и снег.

Эксперт предупредил, когда ударит жара. В июле в нашей стране ожидается дождливая погода, отметил народный синоптик.

Как сообщалось, синоптик рассказала о погоде до конца весны. В начале апреля возможно серьезное снижение температуры.

Также астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.