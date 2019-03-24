От мокрого снега до +12 градусов: синоптики рассказали о погоде в начале недели

Украинцам пообещали дождь со снегом / fakty.ictv.ua

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в понедельник, 25 марта, в Украине сохранится холодная погода c осадками.

При этом дожди прогнозируются в Карпатах, а также в Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях, причем на высокогорье Карпат ожидается мокрый снег.

Синоптики отмечают, что на остальной территории без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Прогноз погоды на 25 марта / meteo.gov.ua

В Украине температура воздуха ночью будет от 2° мороза до 3° тепла, на юге до 6° тепла; днём 7-12°.

В Киеве - без существенных осадков; температура воздуха ночью около 0°, днём 8-10° тепла.

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Во вторник, 26 марта, небольшой дождь прогнозируется в западных и северных областях с мокрым снегом, в восточных и Днепропетровской области умеренный дождь. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла; днём 4-9° тепла, на Закарпатье и юге Украины до 12° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура в течение суток 2-6° мороза.

В Киеве – небольшой дождь и мокрый снег; температура воздуха ночью 1-3° тепла, днём 5-7°С.

Прогноз погоды на 26 марта / meteo.gov.ua

Напомним, ранее синоптики рассказали, где Украину зальют дожди.