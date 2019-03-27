Нежданный подгон для ВСУ: в украинском порту нашли груз российских ракет

27 марта 2019, 16:34

Информацию озвучили главный военный прокурор Матиос и генпрокурор Луценко

Ракета Печора

В одном из украинских морских портов обнаружили 36 зенитных ракет в составе российского комплекса С-125 "Печора" класса "земля-воздух" в полном оснащении.

Соответствующую информацию предал огласке во время заседания Кабмина главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, эти ракеты уже арестованы из-за нарушения таможенных правил.

"Боеприпасы и ракетный комплекс предлагается правительству передать в Вооруженные силы Украины. Письмо о необходимости такого вооружения в ресурсе нашей армии есть за подписью министра обороны Украины", − заявил он.

Далее слово взял генпрокурор Юрий Луценко. По его мнению, россияне пытались экспортировать за границу собственные зенитно-ракетные комплексы под видом украинских − ради подрыва имиджа Украины на международной арене.

"В период с 2007 года по настоящее время должностные лица "Рособоронэкспорта" по предварительному сговору с должностными лицами предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины осуществили незаконное перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а именно - 36 зенитных ракет", − подытожил генпрокурор.

Напомним, ранее Россия перебросила в Керчь противокорабельные ракеты. Позднее НАТО обвинило РФ в размещении новых ядерных ракет в Европе.

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Россия Украина ракета Порту Юрий Луценко Анатолий Матиос
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