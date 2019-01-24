НАТО обвинило Россию в размещении новых ядерных ракет в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия размещает в Европе новые ракеты с ядерным потенциалом. По его словам, те могут достигать европейских городов.

Во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе Столтенберг выразил крайнюю обеспокоенность возможным крахом Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), пишет Униан. Именно этот документ запрещает все типы ракет.

"Проблема сейчас заключается в том, что Россия размещает новые ракеты в Европе, нарушая договор… Эти ракеты мобильные, они имеют ядерный потенциал, их сложно обнаружить, они имеют короткий срок для оповещения, они могут достигать европейских городов", – заявил глава НАТО.

Ранее Столтенберг заявил, что страны, входящие в НАТО, готовы к военным действиям ради решения конфликта с Россией вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Кроме того, Берлин поставил Москве ультиматум по ракетному договору. РФ нарушила договор, ставя на вооружение запрещенную крылатую ракету, подчеркнул Хайко Маас.

А президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что ДРСМД "перечеркнут" ради размещения на территории Украины натовских ракет. По словам Лукашенко, конфликт в Украине является для Запада вторым по значимости "подарком" после краха СССР.

Справка. ДРСМД был подписан между СССР и США 8 декабря 1987 года. Правопреемницей договора после развала Союза стала Россия. Документ запрещает этим странам сохранять, использовать и производить крылатые ракеты наземного базирования средней (1000-5500 км) и меньшей (от 500 км до 1000 км) дальности. В декабре 2018 году США обвинили Россию в нарушении этого договора и дали России 60 дней на выполнение договора о ракетах.