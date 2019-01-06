"Должна разоружиться": Берлин поставил Москве ультиматум по ракетному договору

РФ нарушила договор, ставя на вооружение запрещенную крылатую ракету, подчеркнул Хайко Маас.
Россия должна снять с вооружение крылатую ракету, которая стала причиной заявления США о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Как заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, ключ к сохранению ДРСМД лежит в Москве.
"Если Россия хочет сохранить договор, она должна разоружиться так, чтобы это можно было проверить", - заявил Маас в интервью Welt.
По его словам, РФ нарушила договор, разработав и ставя на вооружение войск запрещенную крылатую ракету.
Германия, которая с 1 января является непостоянным членом Совбеза ООН, одной из своих задач ставит вопрос продвижения переговоров о разоружении. При этом Маас имеет амбиции привлечь к изначально двустороннему договору другие государства, которые обладают ракетами средней дальности.
"Весы после холодной войны изменились. Нам нужно разработать новые глобальные правила прозрачности и контроля. И именно поэтому мы участвуем в дискуссии, которая включает такие страны, как Китай и Индия", - добавил глава МИД Германии.
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В начале декабря США дали Москве 60 дней для выполнения требований в рамках ДРСМД, после чего пригрозили выйти из документа, подписанного США и СССР в 1987 году.
Речь идет о ракете для комплексов Искандер, которые РФ размещает, в том числе, в Калининграде.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о ракетном противостоянии Москвы и Вашингтона, заявил, что у России есть "последний шанс".