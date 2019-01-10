В НАТО припугнули россиян военными мерами из-за договора о ракетах

Йенс Столтенберг / Reuters



Страны, входящие в НАТО (Североатлантический альянс) готовы к военным действиям ради решения конфликта с Россией вокруг договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Соответствующее заявление в четверг, 10 января, сделал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, сообщает ABC Nyheter.

Генсек НАТО также еще раз рассказал об ультиматуме, предъявленном России за неисполнение условий ДРСМД. Однако пока дипломатический диалог с Кремлем для Альянса остается предпочтительным вариантом.

Напомним, ранее, в декабре минувшего года США дали России 60 дней на выполнение договора о ракетах.