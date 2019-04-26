В команде Зеленского озвучили планы по перезапуску украинских антикоррупционных ведомств

Владимир Зеленский в своем предвыборном штабе / GettyImages

Представители команды Владимира Зеленского, который одержал победу во втором туре выборов президента 2019, не намерены ликвидировать Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Соответствующее сообщение на своей странице в социальной сети Facebook 26 апреля сообщила член команды кандидата и эксперт по антикоррупционной политике Галина Янченко.

По ее словам, план действий, касающийся антикоррупционных институтов, находится на финальной стадии разработки.

Читайте такжеКоманда Зеленского разработала законопроект об ответственности за незаконное обогащение"В команде Зеленского есть однозначное согласие о необходимости перезапуска Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Идет очень серьезная дискуссия по перезапуску руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Что касается НАБУ – большая часть команды считает необходимым поддержать и усилить бюро институционально. На этих позициях также стою я лично", – написала она.

Янченко также добавила, что в плане на первые сто дней работы Зеленского обсуждается инициатива дать детективам НАБУ разрешение на самостоятельную прослушку - без привлечения СБУ.



Напомним, ранее СМИ рассказывали, как представители команды Владимира Зеленского хотят переформатировать нынешний состав Кабинета министров Украины.