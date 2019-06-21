В суде огласили приговор обвиняемому в масштабном обстреле Мариуполя

21 июня 2019, 23:36

Мужчина проведет за решеткой девять лет.

Мариуполь
В Мариуполе отправили за решетку корректировщика обстрела города / mrpl.city

Приморский районный суде Мариуполя приговорил к девяти годам лишения свободы Валерия Кирсанова, которого признал виновным в корректировке обстрела микрорайона Восточный в Мариуполе, спровоцировавшего многочисленные жертвы.

Как сообщается в решении суда, Кирсанова судили по статьям о создании террористической группы или террористической организации и незаконном обращении с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Следствие пришло к выводу, что обвиняемый передавал сепаратистам "ДНР" данные о дислокации, численности и маршрутах передвижения военнослужащих и военной техники ВСУ в Мариуполе и других населенных пунктах Донецкой области. По его вине во время обстрела города в январе 2015 года погибли 30 жителей и еще 117 получили ранения.

Отмечается, что в январе 2015 года обвиняемый находился в Орджоникидзевском районе Мариуполя. Боевики "ДНР" потребовали от него информацию о дислокации военной техники ВСУ в районе местного аэропорта.

Читайте также"Мы друг друга понимаем": в Мариуполе Зеленский высказался об украинском языкеНа следующий день террористы обстреляли микрорайон Восточный в Мариуполе, а затем Кирсанов сообщил им о результатах. Во время обыска по месту жительства пособника боевиков обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества.

Свою вину Кирсанов отрицает, как и принадлежность к незаконным пророссийским террористическим формированиям.

Срок наказания исчисляется с 18 июня 2019 года, поскольку ранее ему суд уже оглашал аналогичный приговор в 2016 году, но обвиняемый принял решение подать апелляцию.

Напомним, четыре года назад на центральной площади Мариуполя, площади Свободы, установили памятник украинским воинам, которые погибли при освобождении города.

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