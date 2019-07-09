Насалику грозит до двух лет лишения свободы за недостоверные данные в е-декларации – САП

Игорь Насалик / УНИАН

Министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Насалика уведомили о подозрении по факту внесения недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2015-2018 годы.

"Расследованием установлено, что в 2014 году подозреваемый взял в заем 1,249 млн долларов США от физического лица. Однако в нарушение требований Закона Украины "О предотвращении коррупции" чиновник не отобразил указанную информацию в ежегодных декларациях", - говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте такжеНардеп Шуфрич влип в историю с утаенными миллионами в декларации - подробностиВ сообщении подчеркивается, что действия чиновника квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины "О предотвращении коррупции").

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2 тыс. 500 до 3 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста пятидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Насалик подрался с народным депутатом Сергеем Шаховым под зданием Министерства энергетики и угольной промышленности .