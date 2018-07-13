Министр Насалик и депутат Шахов подрались под Минэнергоугля

Напротив Министерства энергетики и угольной промышленности на киевском Крещатике произошла стычка между главой ведомства Игорем Насаликом и народным депутатом Сергеем Шаховым, который пришел поддержать забастовку шахтеров за отставку министра.

Как видно на видеозаписи инцидента, которую обнародовал на своей странице глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, между министром и нардепом возник спор, в ходе которого Насалик с силой оттолкнул Шахова и ударил его в грудь. Чиновника и парламентария растащила подоспевшая на место стычка полиция.

После схватки министр Насалик оставил свой автомобиль в окружении шахтеров и отправился в сторону Кабинета Министров, так и не дав горнякам ответа на вопрос, когда будет выплачена задолженность по заработной плате, которая уже перевалила отметку в два миллиарда гривень.

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Ранее шахтеры уже митинговали за выплату долгов по зарплате и отставку Насалика - тот митинг стартовал утром во вторник, 19 июня, возле центрального входа в здание Верховной Рады, к нему присоединились также "афганцы". Он быстро перерос в столкновения с правоохранителями. Затем в МВД сообщили, сколько полицейских пострадали во время стычек с митингующими.