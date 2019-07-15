Водителям из кортежа Зеленского светит лишение прав за ДТП на Запорожье

В полиции составили протоколы на водителей из кортежа Зеленского

В отношении двух водителей из кортежа президента Владимира Зеленского, которые стали виновниками ДТП в Запорожской области, сотрудники полиции составили два админпротокола

"Составлено два протокола в отношении водителей за нарушение ПДД по статье 124 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или другого имущества) Кодекса об административных правонарушениях", - сообщили Українським Новинам в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

В полиции добавили, что потерпевших вследствие данного ДТП нет, уголовное производство по факту ДТП не регистрировалось.

"Криминала нет", - отметили в полиции.

Водителям из кортежа Президента грозит штраф в размере двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен) или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Ранее глава полтавской организации партии Слуга народа Алексей Сердюков завил, что по его вине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.