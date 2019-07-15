Боевик "ДНР" Черный Ленин не может получить паспорт России

Черный Ленин мечтает о паспорте России / Скриншот

Пророссийский наемник Бенес Айо, известный в "ДНР" под прозвищем Черный Ленин, не смог оформить российский паспорт, несмотря на обещания президента России Владимира Путина выдавать их всем желающем на оккупированном Донбассе.

В своем блоге боевик рассказал, что ему не дают документ РФ, поскольку воевать он приехал из Прибалтики, а паспорта выдают исключительно гражданам Украины.

Черный Ленин вспоминает, как тщательно собирал документы для получения российского паспорта, но так его и не получил. Теперь ему и на родину нельзя возвращаться, и в Россию законно попасть не может.

Читайте такжеТемнокожий боевик "Черный Ленин" рассказал, как Москва обманула "ДНР""Я собрал все необходимые документы, включая мой паспорт ДНР, свидетельство о рождении, нотариально заверенные переводы паспорта Латвии, а также свидетельства о рождении. Несмотря на то, что мое серпастско-молоткастское свидетельство о рождении было выдано в СССР и заполнено на русском языке, мне пришлось перевести поставленную латвийской властью потертую латышскую печать – буквально несколько букв и цифр. Короче, со всеми документами я пришел в одно из отделений МВД, где я прописан по месту своей части. И меня по-крупному обломали, даже не приняв документы! Оказалось, что на паспорта РФ могут претендовать только граждане ДНР и Украины! Но не ДНР и других государств", - вспоминает Айо.

По словам боевика, некоторые воюют против Украины с 2014 года, но паспорта России оказались недостойны, в отличие от украинцев.

"Активисты, стоявшие у истоков нашей народно-освободительной революции и фактически отстаивающие также геополитические интересы России, не могут стать обладателями российского подданства! При этом во многих государствах, гражданство которых эти ребята имеют, они являются персонами нон-грана, террористами, на которых заведены уголовно-политические дела по особо тяжким статьям, и некоторые из ополченцев также арестованы заочно", - заявил он.

Черный Ленин посетовал, что с паспортом "ДНР" люди ограничены в передвижении и трудоустройстве.

Как ранее сообщалось, Бенесс Айо по кличке Черный Ленин записал очередной спич, в котором разнес главарей боевиков.