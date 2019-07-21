Расследование крушения Boeing на Донбассе: в СБУ обвинили СМИ во лжи

В спецслужбе утверждают, что не сообщали о задержании водителя трейлера, который перевозил Бук.
В Службе безопасности Украины обвинили ряд СМИ в распространении недостоверной информации относительно хода расследования крушения на Донбассе малазийского пассажирского самолета Boeing 777 рейса МН17.
После брифинга 17 июля — в очередную годовщину крушения Boeing, СМИ сообщили, что был задержан водитель трейлера, перевозившего зенитно-ракетный комплекс Бук, которым был сбит самолет, однако информация не соответствует действительности, говорится на сайте СБУ.
По данным спецслужбы, на брифинге упомянули о том, что в Украине был осужден боевик самопровозглашенной "ДНР", который причастен к захвату в Донецке трейлера в июле 2014 года.
"…На нем в дальнейшем другие лица перевозили… Бук по территориям Луганской и Донецкой областей, временно неподконтрольным украинской власти, из которого был сбит Boeing 777…", — подчеркнули в СБУ.
Ранее СМИ, ссылаясь на слова замначальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, писали, что сотрудники спецслужбы нашли и задержали водителя трейлера, перевозившего Бук, из которого в небе над Донбассом сбили Boeing 777.
Напомним, Boeing рейса МН17 был сбит 17 июля 2014 года, на борту самолета находились 298 человек, никто из них не выжил. Прокуратура Нидерландов обвинила в крушении самолета трех россиян и одного украинца.