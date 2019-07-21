Расследование крушения Boeing на Донбассе: в СБУ обвинили СМИ во лжи

В СБУ сообщили, что СМИ распространили недостоверную "инфу" насчет хода расследования крушения Boeing на Донбассе / Reuters

В Службе безопасности Украины обвинили ряд СМИ в распространении недостоверной информации относительно хода расследования крушения на Донбассе малазийского пассажирского самолета Boeing 777 рейса МН17.

После брифинга 17 июля — в очередную годовщину крушения Boeing, СМИ сообщили, что был задержан водитель трейлера, перевозившего зенитно-ракетный комплекс Бук, которым был сбит самолет, однако информация не соответствует действительности, говорится на сайте СБУ.

По данным спецслужбы, на брифинге упомянули о том, что в Украине был осужден боевик самопровозглашенной "ДНР", который причастен к захвату в Донецке трейлера в июле 2014 года.

"…На нем в дальнейшем другие лица перевозили… Бук по территориям Луганской и Донецкой областей, временно неподконтрольным украинской власти, из которого был сбит Boeing 777…", — подчеркнули в СБУ.

Ранее СМИ, ссылаясь на слова замначальника Главного следственного управления СБУ Виталия Маякова, писали, что сотрудники спецслужбы нашли и задержали водителя трейлера, перевозившего Бук, из которого в небе над Донбассом сбили Boeing 777.

Напомним, Boeing рейса МН17 был сбит 17 июля 2014 года, на борту самолета находились 298 человек, никто из них не выжил. Прокуратура Нидерландов обвинила в крушении самолета трех россиян и одного украинца.