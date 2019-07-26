Легкий бриз, немного дождя и солнце: погода на выходные в Кирилловке, Одессе, Затоке и Бердянске

Погода на выходных на Черном и Азовском море порадует туристов / 3atoka.com

Погода на выходные 26−28 июля на Азовском и Черноморском побережьях приятно удивит туристов. Синоптики обещают чистое небо, по-настоящему летнюю температуру воздуха, но слишком жарко не будет.

Погода в Одессе и Затоке в пятницу, 26 июля, порадовала отпускников - днем 28−30 градусов и умеренный северо-западный ветер. Синоптики обещают в ночь на субботу, воскресенье и понедельник рай для любителей затяжных вечерних прогулок – температура воздуха будет держаться в эту пору на уровне 19-22 градусов. Днем в субботу воздух прогреется до +27−32 градусов, в воскресенье примерно так же, правда, при этом возможен небольшой дождь, а в понедельник 29 июля будет тепло до +29−34.

В Кирилловке (Запорожская область) в пятницу днем 27−29 и умеренный северо-западный ветер. Любители ночных прогулок должны быть готовы к тому, что температура воздуха составит +17−19. А днем солнце нагреет воздух до +29−31. Настоящая жара в Кирилловке будет в понедельник - столбики термометров поднимутся до +30−33 градусов. Осадки не предвидятся.

В Лазурном под Херсоном в ближайший уикенд температура воздуха ночью будет находится на уровне +20−22 градусов. Днем в субботу, 26 июля, и воскресенье, 27 июля, будет не сильно жарко – температура прогреется максимум до +27−29. Всего на один градус станет теплее в понедельник, 29 июля - можно рассчитывать на +28−30 градусов. Осадков не будет, только местами облачно.

Читайте также"В Турции дешевле, жлобы": туристы поведали о реальных ценах на "сараи" и питание в КирилловкеВ Бердянске ночи до понедельника будут прохладными, до +17−19. Будет ощущаться почти незаметный бриз. Днем в субботу и воскресенье можно будет вволю насладиться солнцем и летним теплом – воздух прогреется до +29−31. В понедельник синоптики обещают жару до +33. В то же время возможны в Бердянске и краковременные дожди с грозами.

Температура воды в Черном море сейчас в пределах +23+24. Температура воды в Азовском море тоже прогрелась примерно до +24.

Напомним, ранее синоптик назвала дату резкого изменения погоды. В субботу и воскресенье, 27 и 28 июля, в Украине жарка погода ожидается на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей страны. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, столбики термометров поднимутся до отметок + 28 + 33 градусов. В то же время синоптик предупредила, что уже 31 июля - 1 августа в Украине вновь существенно похолодает.