Пешком по трассе: фанатка Олега Винника среди ночи пошла на концерт

Родные 33-летней женщины уже успели заявить в полицию о ее исчезновении / Фото пресс-службы полиции

Поздно ночью правоохранители Киевской области на трассе Киев - Чоп обнаружили женщину, которая шла вдоль дороги. Оказалось, что это - поклонница украинского певца Олега Винника, которая очень хотела попасть на концерт кумира.

Фанатку заметили возле села Стоянка. Патрульные решили убедиться, что с женщиной все хорошо, и выяснить обстоятельства, по которым она оказалась ночью сама на автодороге.

Оказалось, что 33-летняя женщина хотела посетить концерт украинского певца Олега Винника, поэтому пошла к своей мечте из села Людвиновка Макаровского района. При этом родные "одинокой волчицы" ничего не знали о ее планах, поэтому успели заявить о ее исчезновении. В результате, полицейские доставили женщину в Макаровский ОП и сообщили ее старшей сестре о том, что она нашлась.

Напомним, в октябре 2018 года Олег Винник впервые рассказал журналистам о личной жизни. Также певец показал дом, в котором жила его мама, и познакомил с родными - сестрой и племянниками.