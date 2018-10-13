Олег Винник впервые показал свою семью и родной дом

Олег Винник показал семью / https://www.instagram.com/olegg.vynnyk/?hl=ru

Украинский певец Олег Винник впервые рассказал о личной жизни, показал дом, в котором жила его мама, и познакомил со своей семьей: сестрой Натальей, племянниками Аленой и Василием.

О своей малой родине - селе Червоный Кут Жашковского района Черкасской области, артист рассказал в интервью программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина".

В селе у Винника много памятных мест: например, разрушенный дом культуры, где он играл на гитаре и ходил на дискотеки.

"Тут были мои первые дискотеки, где я играл на гитаре. К нам часто приезжали ребята из других сел, с района, с Жашкова, на Чезетах, на Явах. Цветомузыка была", - поделился артист.

Порыбачив на любимом озере и приготовив фирменную уху по собственному рецепту с добавлением домашнего самогона, Винник пригласил съемочную группу за семейный стол.

"Я счастлив, что у меня есть мои сокровенные люди, к которым я могу приехать. Любите своих родных и как можно чаще приезжайте к ним", – отметил Олег Винник.

Ранее Олег Винник высказал позицию о выступлениях в России.