"Будут считать предателем". Певец Винник высказал позицию о выступлениях в России

Олег Винник не собирается ехать в Россию с концертами / Скриншот youtube.com/ОлегВинник

Известный украинский певец Олег Винник не планирует даже за баснословные гонорары выступать на территории Российской Федерации, поскольку и в Украине имеет достаточное количество поклонников.

"Я никогда там не выступал, и сейчас даже не думаю об этом. Мне круто здесь, ко мне на концерты ходят люди, я их люблю и за это отвечаю. Никакие деньги, никакой пафос не изменят этой позиции. Потому что потом тебя будут считать предателем? Это на всю жизнь. И это не позиция артиста, это позиция человека", - сказал он в интервью Главкому.

Винник признался, что с декабря 2017 года ему трижды предлагали выступление в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, который вмещает десять тысяч человек.

"Меня убеждают, что миллионы людей интересуются, слушают, любят. И все это уже без нашего вмешательства", – отметил певец.

Артист подчеркнул, что по России у него твердая позиция и в эту страну он с концертами не поедет, поскольку в наше время нельзя поступить по-другому.

Как ранее сообщалось, Винник негативно отозвался о событиях, которые случились в 2014 году на Майдане независимости в Киеве.