Певец Винник назвал исторические события на Майдане "искусственными"

Винник недоволен нынешней ситуацией в Украине / Фото: Instagram/Олег Винник

Популярный украинский певец Олег Винник негативно отозвался о событиях, которые случились в 2014 году на Майдане независимости в Киеве.

"У нас, кроме войны, хватало проблем, а теперь еще война на голову. Мне кажется, что все, что произошло последнее время в Украине — лишнее. Даже искусственное. Вот эти Майданы… Мне стыдно за все, что происходит сейчас", - сказал он в эфире телеканала Прямой.

Певец заявил, что политики отбили у людей стремление к лучшей жизни. Он убежден, что Украине для достижения успеха еще необходимо будет пройти долгий путь. Особую трагичность ситуации он видит в том, что на Донбассе воюют "два очень близких народа".

"Я не хочу ни о ком ничего говорить: есть война, нет войны, официально, неофициально — люди все об этом знают. Но я знаю, что два очень близких народа, братья, убивают друг друга. Как я могу относиться к этому? Это большое горе", - сказал исполнитель.

Винник подчеркнул, что пока продолжаются военные действия на востоке Украины, он не планирует ехать с концертами в Россию, несмотря на многочисленные предложения.

"Меня приглашают туда, наверное, уже года два-три подряд. И не раз предлагали туры по всей России. И раза три звонили из Санкт-Петербурга. Я говорю: "Нет". Потому что идет война, потому что страдают и гибнут люди. Я не ступлю туда ногой", - констатировал певец.

Напомним, ранее Винник поделился пикантными подробностями интимной жизни в Германии.