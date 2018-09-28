"Братья убивают друг друга": Олег Винник неоднозначно высказался о войне с Россией

Олег Винник высказался о войне с Россией / instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный певец Олег Винник рассказал о своем отношении к войне на Донбассе. По его словам, два народа, братья, убивают друг друга.

Артист дал интервью Матвею Ганапольскому на телеканале "Прямой", запись беседы опубликована в YouTube.

"Это горе, которое у нас есть. Скажем, у меня стоит такая стена передо мной. Потому что она произошла, эта стена. Я не хочу никуда ни о ком ничего говорить. Я имею в виду - есть война, нет войны. Люди об этом всем знают, официально, или неофициально. Но я знаю, что два народа, очень близких друг другу, братья, убивают друг друга. Как я могу относиться к этому? Это большое горе. Но мы переживем это горе", - отметил Винник.

Артист также рассказал, что ему три года подряд предлагают гастролировать в России, однако от отвечает отказом.

"Я говорю: "Нет". Потому что идет война, потому что страдают и гибнут люди. Я не ступлю туда ногой", - подчеркнул певец.

Ранее Олег Винник и Потап раскрыли детали написания песни для дуэта.