"Как настоящие мужчины": Олег Винник и Потап раскрыли детали написания песни для дуэта

Олег Винник и Потап рассказали о дуэте

Продюсер, рэпер Потап и популярный певец Олег Винник, которые записали неожиданный дуэт на песню "Найкращий день", которая стала вторым официальным саундтреком к полнометражной комедии "Скажене Весілля", рассказали о процессе создания композиции.

Потап в интервью Кате Осадчей для программы "Светская жизнь" признался, что лишь мечтал записать дуэт с Винником, но для них самих такая идея стала неожиданностью.

"Неожиданно, правда. Для нас тоже неожиданно. Была мечта спеть с Олегом Винником, но это нереально. Ну как, с самим Олегом Винником, та не может быть. Я побоялся об этом мечтать. Но потихоньку, как-то ко мне попал телефон Олега и я ему позвонил. Мы встретились, и я понял, что это такой же человек как и я. Творческий, открытый, очень веселый и очень настоящий!", - отметил Потап.

Сам Винник на такое заявление отшутился, мол, сейчас все хотят "хайпануть с ним". Артист отметил, что с они Потапом проговорили двенадцать с половиной часов подряд.

"Мы разговаривали, как настоящие мужчины. Мы просто сидели, ужинали, говорили о музыке и слушали песни. Мы нашли общий язык. Мы оба любим те же песни, тех самых женщин, мы любим женщин Украины!", - поделился Винник.

Записать совместный хит артисты решили сразу же после продолжительной встречи.

"Я помню, когда мы уже записали в студии ее, это было на следующий день после посиделок. Помню, пишу Потапчику, говорю: "Леш, ну что там, выбрали, все смонтировали?". А он пишет: "Все было круто. Если бы у меня были волосы, то стали бы на дыбы", - вспомнил Винник.

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