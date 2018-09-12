Олег Винник показал своих настоящих друзей, опубликовано фото

Олег Винник показал снимок со своими настоящими друзьями / instagram.com/olegg.vynnyk

Популярный украинский певец Олег Винник выложил в Сеть фотографию со своими настоящими друзьями — продюсером Александром Горбенко и Сергеем Букшиным.

Снимок артист опубликовал на своей странице в Instagram, он собрал более 11 тысяч лайков.

"Большая награда в жизни — иметь настоящих друзей", — подписал фото исполнитель.

Олег Винник показал снимок с Александром Горбенко и Сергеем Букшиным / Скриншот с instagram.com/olegg.vynnyk

Ранее Олег Винник говорил, что для него красота заключается в простоте и удобстве. По его словам, абсолютно все мужчины и женщины могут быть красивыми, "это зависит от образа жизни".