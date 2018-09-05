Олег Винник рассказал о сексе на первом свидании

Артист поделился подробностями жизни в Германии.
Знаменитый украинский певец Олег Винник, который недавно отметил свой 45-й день рождения, поделился пикантными подробностями интимной жизни в Германии.
Артист в интервью Анатолию Анатоличу в программе "Зе Интервьюер" рассказал, что встречался с немецкими женщинами, однако у него никогда не было секса на первом свидании, так как менталитет немцев и украинцев кардинально различается.
"Я работал в театре, где очень много коллег и все молодые. Конечно, что всяких историй было много, всего наслушался там… Конечно, ментальность совсем другая, у них подход совсем другой, что касается секса и дружбы, и отношений. У них все по делу, они все отлично разделяют. Для меня это было дико", - отметил артист.
По словам Винника, у украинок все по-другому, по-настоящему, у них даже разное отношение к замужеству и браку.
"Немки не спешат выходить замуж. У нас в Украине, если девушка понимает, что красивая, то точно знает, чего хочет от жизни. Там женщины, поскольку в Германии долго не было равноправия, до сих пор добиваются его. Они могут десятилетиями иметь отношения, и только потом узаконить их", – поделился певец.
Ранее Олег Винник ко Дню Независимости презентовал новую песню "Вишиванка".