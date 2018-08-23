Олег Винник ко Дню Независимости презентовал новую песню "Вишиванка"

Олег Винник презентовал новую песню / instagram.com/olegg.vynnyk

Знаменитый украинский певец Олег Винник, который недавно отметил свой 45-й день рождения, представил новую песню ко Дню Независимости Украины.

Композиция под названием "Вишиванка" появилась на YouTube-канале певца.

"Я счастлив представить свою "Вишиванку" накануне празднования Дня Независимости Украины. Горжусь тем, что родился и вырос на этой земле. Безгранично люблю нашу страну, ценю труд наших людей и благодарю Бога за то, что он дает мне такие песни. Это так круто петь про свою Родину, своих земляков, семейные ценности, украинские традиции и колорит", - прокомментировал премьеру артист.

Поклонники музыканты уже оставили свои первые отзывы о песне.

"Это лучший подарок ко Дню рождения страны", - считает Александра Стеценко. "Это новый хит, это бомбастическая песня", - отметила Соня Микитась. " Сочетание драйвовой музыки и украинского колорита это чрезвычайно, благодарю Вас за шедевр, буду еще долго слушать", - расхвалила Анна Скорова.

Ранее Олег Винник показал, как покорял волны в Доминикане.