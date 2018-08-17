Олег Винник показал, как покорял волны в Доминикане

Олег Винник освоил новый видспорта / instagram.com/olegg.vynnyk

Олег Винник, который недавно отметил свой 45-й день рождения, показал, как покоряет волны во время серфинга на отдыхе в Доминикане.

Артист поделился на своей странице в Instagram видео, на котором он принялся укрощать волны Карибского моря. Винник быстро научился стоять на доске для серфинга, что заметили и фанаты знаменитости.

"Олег, смотришь, и дух захватывает, эмоции переполняют. Такой позитив получила!", "Круто, смотрю , и не могу насмотреться!", "Такой радостный и счастливый! Молодец! Очень круто!", - расхваливали подписчики.

Ранее Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе.