Олег Винник показал, как покорял волны в Доминикане

Знаменитость решил попробовать свои силы в новом виде спорта.
Олег Винник, который недавно отметил свой 45-й день рождения, показал, как покоряет волны во время серфинга на отдыхе в Доминикане.
Артист поделился на своей странице в Instagram видео, на котором он принялся укрощать волны Карибского моря. Винник быстро научился стоять на доске для серфинга, что заметили и фанаты знаменитости.
"Олег, смотришь, и дух захватывает, эмоции переполняют. Такой позитив получила!", "Круто, смотрю , и не могу насмотреться!", "Такой радостный и счастливый! Молодец! Очень круто!", - расхваливали подписчики.
Ранее Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе.