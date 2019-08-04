Социолог раскрыла главный "прокол" Порошенко

Бывший президент проигрывает в манере общения Путину и Зеленскому, отметила эксперт.
Директор фонда Демократические инициативы, социолог Ирина Бекешкина считает, что одной из главных ошибок бывшего президента Петра Порошенко был пафосный тон во время общения.
Экс-президент проигрывает в манере общения главе России Владимиру Путину и нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, рассказала эксперт в интервью журналу НВ.
"Это и была одна из главных ошибок Порошенко - его тон общения, такой пафосный. Людей он всегда раздражал…", - сказала Бекешкина.
Управленец отметила, что люди "хотят простого разговора". "Посмотрите на… Путина, вот такого простого разговора ждут от президента и у нас. Ролики и обращения Зеленского также отличает этот нормальный и спокойный тон обращения-беседы", - подчеркнула социолог.
Ранее Петр Порошенко сам назвал свой важный "прокол" - бывший глава государства заявил, что назначение Олега Гладковского (Свинарчук) заместителем секретаря СНБО является кадровой ошибкой.