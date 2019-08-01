Порошенко назвал свою главную ошибку

Петр Порошенко и Олег Гладковский / president.gov.ua

Назначение Олега Гладковского (Свинарчука) заместителем секретаря СНБО было кадровой ошибкой, заявил экс-президент Петр Порошенко.

"Конечно (назначение Гладковского было кадровой ошибкой, – ред.), если я его уволил, то увольнением я ее и исправлял", - подчеркнул он в интервью Украинской правде.

По его словам, после обнародования скандальной информации о коррупции в Укроборонпроме, неделя ушла на проверку опубликованных данных.

"Есть сюжет. Ты должен обратиться в прокуратуру, в НАБУ, в военную прокуратуру, в СБУ – прошу подтвердить. Есть ошибки? Есть. Но позиция такова, что у нас действия должны быть эффективными. Человек, в независимости от того, близок он, не близок к президенту, если он совершил ошибку или преступление, то ошибка – увольнение, преступление – тюрьма. В этом заключается принцип", - добавил Порошенко.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Государственное бюро расследований зарегистрировало и начало расследование еще одного уголовного производства, одним из фигурантов которого выступает экс-президент Петр Порошенко.