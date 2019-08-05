Стрельба в Кирилловке: количество жертв возросло

Количество жертв стрельбы в Кирилловке возросло до двух / SKELET-info

В курортном поселка городского типа Кирилловка Запорожской области в результате смертельной стрельбы были госпитализированы три человека.

Один из пострадавших умер в больнице, сообщили Укринформу в Главном управлении Нацполиции на Запорожье.

В полиции подчеркнули, что правоохранители продолжают расследовать стрельбу.

После инцидента были задержаны жители Днепра - 1982, 1991 и 1994 годов рождения.

По факту стрельбы в Кирилловке начато производство по ч. ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Напомним, утром 3 августа в Кирилловке на пляже Пеликан произошла перестрелка, погиб один человек. СМИ писали, что на курорте возник конфликт между лицами кавказской национальности.