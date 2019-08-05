Стрельба в Кирилловке: количество жертв возросло

Копы продолжают расследовать пальбу на украинском курорте.
В курортном поселка городского типа Кирилловка Запорожской области в результате смертельной стрельбы были госпитализированы три человека.
Один из пострадавших умер в больнице, сообщили Укринформу в Главном управлении Нацполиции на Запорожье.
В полиции подчеркнули, что правоохранители продолжают расследовать стрельбу.
После инцидента были задержаны жители Днепра - 1982, 1991 и 1994 годов рождения.
По факту стрельбы в Кирилловке начато производство по ч. ст. 15 (покушение на преступление), ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.
Напомним, утром 3 августа в Кирилловке на пляже Пеликан произошла перестрелка, погиб один человек. СМИ писали, что на курорте возник конфликт между лицами кавказской национальности.