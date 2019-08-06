Киевпастранс отменил 9 рейсов городской электрички: что случилось

6 августа 2019, 10:08

Изменения в расписании городской электрички в Киеве объяснили техническими неполадками.

Киевпастранс отменил 9 рейсов городской электрички
Киевпастранс отменил 9 рейсов городской электрички: что случилось / Униан

В Киеве 6 августа отменили сразу 9 рейсов городской электрички.

Речь идет об отмене рейсов 7402, 7501, 7502, 7409/10, 7306, 7503, 7421, 7315/16 и 7325.

В пресс-службе Киевпастранса отмену объяснили техническими неполадками и заботой о безопасности пассажиров. Жителей и гостей Киева попросили учитывать неожиданные изменения в движении транспорта Киева.

Напомним, Киев предпочел дешевым львовским трамваям дорогие польские. Причиной такого решения столичных властей стала банальная справка.

Как сообщалось, тендер на строительство метро на Виноградарь выиграло ОАО Киевметрострой. Эта компания и займется строительством, закончить которое планируется до 2021 года.

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Киев отмена рейсы электричка скоростная электричка Киевпастранс
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