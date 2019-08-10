Высадка спецназа: эксперт рассказал, каким регионам Украины грозит оккупация РФ

Армия РФ способна легко заблокировать Одессу, считает эксперт / 24tv.ua

Эксперт Украинского центра исследования армии конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил о том, что Россия способна в короткие сроки заблокировать Одессу и захватить украинский остров Змеиный, расположенный в Черном море.

"Россия может за несколько минут закрыть выход Украины в Мировой океан, заблокировать Одессу. Россия может очень легко оккупировать остров Змеиный. Просто поставить там спецназ, поставит несколько установок противовоздушной обороны, поставить несколько патрульных кораблей. Фактически создаются такие ворота как в Керченском проливе", - подчеркнул он в комментарии krymr.com.

Читайте такжеРФ перекрыла четверть Черного моря и заблокировала морское сообщение между четырьмя странамиОн пояснил, что целью РФ является полное доминирование в Черном море.

"Я имею в виду, и Украина, и Грузию, которые не являются членами НАТО, и страны НАТО. То есть не допускать возможность свободного действия НАТО в Черном море. На сегодняшний день Россия этого добилась", - добавил эксперт.

Напомним, ранее эксперт предупредил об угрозе захвата Россией острова Змеиный.