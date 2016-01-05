Эксперт предупредил об угрозе захвата Россией острова Змеиный

Захват острова Змеиный, который относится к Килийскому району Одесской области и его дальнейшее использование в качестве военной базы для дестабилизации Одессы и морской торговли, осуществляемой в Черном море Украиной, является одним из кризисных сценариев 2016 года.

Об этом в публикации на сайте аналитического центра "Атлантический совет" США предостерег бывший политический советник экс-министра иностранных дел Швеции Карла Бильдта Аарон Корева, сообщает Голос Америки.

По мнению эксперта, несмотря на отсутствие упоминаний об Украине в последних официальных заявлениях Путина, Россия не отказалась от планов экспансии и пытается усыпить бдительность Запада.

Интересы Змеиного, считает аналитик, станут следующим логичным шагом для России после захвата двух украинских буровых вышек в Черном море возле Одессы.

"Если Россия захватит остров, Одессу можно будет отрезать; это означает, что Украина потеряет почти весь доступ к морю, поскольку Россия уже контролирует Крым и газовые залежи между полуостровом и островом Змеиный", — пишет Корева.

По мнению эксперта, для захвата Змеиного могут быть использованы российские военные без опознавательных знаков под видом "одесских борцов за свободу". Немедленно с их появлением на острове Россия может снарядить "гуманитарные конвои" и "общественных активистов" под прикрытием флота из Крыма для закрепления результата.

В дальнейшем, считает Корева, Змеиный может быть "преобразован в военно-морскую базу, с которой бойцы так называемого "одесского подполья", вооруженные калашниковыми и гранатометами, на моторных лодках смогут совершать нападения на украинские торговые корабли.

В то же время Марк Галеотти профессор-международник университета Нью-Йорка, отвечая на вопрос издания по поводу реалистичности подобного сценария назвал его "маловероятным".

"Это очень и очень маловероятно; это означало бы очень большую эскалацию конфликта. Кроме этого защитить Змеиный после захвата было бы чрезвычайно сложно", — написал Галеотти в Twitter.

Стоит отметить, 16 сентября 2004 года Румыния обратилась в Международный суд ООН с просьбой размежевать морскую границу с Украиной, в том числе континентальный шельф и исключительные экономические зоны. Украина и Румыния при обсуждении линии границы в Черном море расходятся в юридическом определении статуса украинского острова Змеиный, который румынская сторона хочет обозначать как скалу, без права на территориальные воды, а украинская - как остров, с правом на территориальные воды.

Остров Змеиный представляет собой скалистый выступ площадью 20,5 га; расположен в северо-западной части Черного моря на расстоянии 20 миль от устья Дуная и 80 миль от Одессы; остров относится к Килийскому району Одесской области. На шельфе вокруг Змеиного находятся большие запасы нефти и газа.

фото: crimeanblog.blogspot.com