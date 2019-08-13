Суд принял решение о судьбе возившего топливо для флота РФ танкера

Танкер Вилга / vesselfinder.com

Во вторник, 13 августа, Херсонский городской суд рассмотрел ходатайство СБУ и прокуратуры АР Крым об аресте судна, поставлявшего топливо для подразделений Черноморского флота РФ в аннексированному Крыму.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства, прокуратура АР Крым готовит апелляционную жалобу на решение суда", - говорится в сообщении сообщает прокуратуры АР Крым в Телеграм-канале.

Отметим, что на ресурсах слежения судов танкер Вилга на сегодняшний день обозначается как Мрия, портом приписки является Херсон.

Напомнили, что 10 августа в ходе уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда на временно оккупированную территорию полуострова прокуратура АР Крым провела обыск в г. Херсон на судне, которое подозревается в перевозке контрабанды нефтепродуктов.

По данным правоохранителей, в июне 2015 года это же судно, но под названием Вилга, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь.