На возившее топливо для флота РФ судно пришли с обысками

10 августа 2019, 21:33

Cудно поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ/

Вилга, Мария, Мрия, Мрія
Проводятся обыски по факту нарушения порядка въезда/выезда судна на оккупированную территорию Крыма / vesselfinder.com

В Херсоне на судне Мария, которое подозревается в контрабанде нефтепродуктов в аннексированный Россией Крым, проходят обыски, рассказали в прокуратуре АРК.

Отмечается, что обыски проводятся 10 августа на основании определения Херсонского городского суда в рамках уголовного производства по факту нарушения порядка въезда/выезда судна на временно оккупированную территорию Крыма.

"В июне 2015 это же судно, но под названием Вилга, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота РФ в г. Севастополь", - добавили в прокуратуре.

Читайте такжеАрест российского танкера Neyma: в МИД России открестились от суднаОтметим, что на ресурсах слежения судов танкер Вилга на сегодняшний день обозначается как Мрия, портом приписки является Херсон.

Напомним, 30 июля суд арестовал задержанный в Измаиле российский танкер Neyma. Такое сообщение на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал руководитель Главной военный прокуратуры Анатолий Матиос.

"По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства суд наложил арест на указанное судно вместе с изъятыми при обыске документами", - написал он.

25 июля сотрудники СБУ в результате спецоперации задержали российский танкер Neyma. Позднее представители официального Киева сообщали, что это судно принимало участие в блокировке украинских военных кораблей в ноябре минувшего года во время атаки россиян из Пограничного управления ФСБ в Керченском проливе.

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Крым обыск судно мария Мрия прокуратруа Вилга
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