В Одессе резко почернело море: что случилось

Пляжников черная вода не пугает / pushkinska.net

В Одессе на пляже в Лузановке море изменило цвет. Возле берега вода прозрачная, но если зайти чуть дальше – совсем черная.

Одесситы говорят, что вода пахнет гнилыми водорослями, хотя самих растений возле берега не видно, пишут местные СМИ. При этом, отдыхающих почерневшая вода в море не пугает - и дети, и взрослые продолжают купаться.

6 августа Одесский лабораторный центр МОЗ отобрал пробы морской воды на пляжах Одессы. Показатели на многих из них не соответствовали норме, поэтому отдыхающим рекомендовали воздержаться от купания.

Напомним, в 2019 году побережье Азовского моря атаковали медузы - они массово мигрируют из Черного моря в Азовское из-за благоприятной для них среды. Море фактически превратилось в "желе", а туристы и местные жители бьют тревогу из-за того, что не могут зайти в воду.