На пляжах Киева обнаружили опасную заразу: где купаться нельзя

На киевских пляжах обнаружили кишечную палочку / opogode.com.ua

Сразу на нескольких киевских пляжах обнаружили кишечную палочку. Из-за нее, а также скопления водорослей, купаться в этих местах нельзя.

По данным Главного управления Госпродспоживслужбы в столице, опасными для купания признаны, по состоянию на 5 августа, одиннадцать пляжей Киева. Пробы воды здесь не соответствуют санитарным нормам. Так что отдыхать здесь не стоит.

На каких пляжах Киева купаться не следует:

Венеция, Тельбин, Молодежный, Радуга, Детский, Предмостная Слободка, Центральный, Золотой, Троещина, Радуга, Водоворот.

Справка. Кишечная палочка при попадании в организм человека (к примеру, если хлебнуть воды во время заплыва) вызывает различные инфекционные заболевания: дизентерию, сальмонеллез, расстройства.

Читайте такжеОпасная зараза: почему на всех пляжах Одессы запретили купатьсяСуществует четыре разновидности кишечных палочек. Если выделить общие симптомы отравления ими, то они следующие:

температура тела повышается до 39 градусов;

человека лихорадит;

возникает озноб;

схваткообразные боли в животе;

общая разбитость;

жидкий стул до 10 раз в день, в нем появляется слизь и кровь.

Выздоровление наступает через неделю.

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