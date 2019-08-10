На пляжах Киева обнаружили опасную заразу: где купаться нельзя

Опасными для купания признаны 11 пляжей Киева.
Сразу на нескольких киевских пляжах обнаружили кишечную палочку. Из-за нее, а также скопления водорослей, купаться в этих местах нельзя.
По данным Главного управления Госпродспоживслужбы в столице, опасными для купания признаны, по состоянию на 5 августа, одиннадцать пляжей Киева. Пробы воды здесь не соответствуют санитарным нормам. Так что отдыхать здесь не стоит.
На каких пляжах Киева купаться не следует:
- Венеция,
- Тельбин,
- Молодежный,
- Радуга,
- Детский,
- Предмостная Слободка,
- Центральный,
- Золотой,
- Троещина,
- Радуга,
- Водоворот.
Справка. Кишечная палочка при попадании в организм человека (к примеру, если хлебнуть воды во время заплыва) вызывает различные инфекционные заболевания: дизентерию, сальмонеллез, расстройства.
Читайте такжеОпасная зараза: почему на всех пляжах Одессы запретили купатьсяСуществует четыре разновидности кишечных палочек. Если выделить общие симптомы отравления ими, то они следующие:
- температура тела повышается до 39 градусов;
- человека лихорадит;
- возникает озноб;
- схваткообразные боли в животе;
- общая разбитость;
- жидкий стул до 10 раз в день, в нем появляется слизь и кровь.
Выздоровление наступает через неделю.
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