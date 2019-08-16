Погода в Украине: синоптики предупредили о резком похолодании до +10

Прогноз погоды говорит о том, что тепла осталось очень мало / joinfo.ua

Дождливая погода в Украине 16 августа переместится с Запада на Восток. Кроме того, синоптики Укргидрометцентра предупредили о существенном похолодании – местами температура воздуха опустится до +10 градусов.

Так, дожди и грозы накроют Запорожскую и Донецкую области. На Днепропетровщине, Луганщине и Харьковщине ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем от +27 до + 30 градусов, ночью будет прохладнее - от +16 до +18 градусов.

В северных областях сегодня ожидается переменная облачность, при этом в Черниговской области - задождит. Температура воздуха днем достигнет +20…+29, ночью ожидается +12… +16. В центре страны 16 августа также ожидается переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +20…+30, ночью температура снизится до +11…+16.

На юге Украины сегодня без осадков, переменная облачность, температура воздуха днем достигнет +26…+30, ночью +15… +19.

Погода в западных областях будет солнечной, периодически небо будут затягивать облака. При этом будет прохладно: днем +20…+ 22, ночью +10… +12

В Крыму в пятницу синоптики прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха днем +27…+29, ночью ожидается +18…+20.

Прогноз погоды на 16 августа / Укргидрометцентр

Погода в Киеве в последний рабочий день этой недели будет дождливой и прохладной. Днем столбики термометров поднимутся до +19…+21, ночью – опустятся до +13…+15. Дожди ожидаются и днем, и ночью.

Напомним, ранее синоптик прогнозировала, что до конца недели ожидается жаркая погода на юге, востоке и в центре Украины - тут столбики термометров достигнут + 30 + 35 градусов. Наиболее холодными регионами станут западные области, где максимальная температура воздуха не превысит +18...+23 градусов.