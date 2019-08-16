Мордобой в Одессе: депутаты начали войну за кресло главы облсовета

В Одесском облсовете подрались депутаты / скриншот

Внеочередная сессия Одесского областного совета началась с жесткого мордобоя.

Отметим, на своем заседании депутаты Одесского облсовета должны были выбрать нового главу — вместо Анатолия Урбанского, который уходит в Верховную Раду.

По информации, началось все с того, что депутат и замглавы облгосадминистрации Виталий Свичинский набросился на коллег из фракций БПП и Оппоблок и обвинил их в сговоре, после чего громогласно призвал блокировать трибуну. Его поддержали депутаты из Нашего края и Батькивщины.

Затем произошла потасовка, в результате которой у Урбанского сломали микрофон и отобрали карточку. Закончилось все серьёзным мордобоем и появлением копов в зале заседаний.

Читайте также"Рассадник коррупции". В Черкассах протестующие взяли "в заложники" депутатов облсоветаДобавим, что сессию все же удалось открыть, однако был объявлен перерыв, и главы фракций ушли на консультации.

К слову, за всем происходящим якобы стоит Олег Радковский. Идея в том, чтобы не дать совету избрать нового председателя. Таким образом тимошенковцев, в качестве первого зама, будет и.о. главы. Союзник "Батькивщины" — "Наш край", передает Думская.

Напомним, ранее замглавы Запорожского облсовета оскандалился, обозвав девушек "куском д*рьма".Чиновник в скандальном посте написал, что сейчас девушки считают себя королевами, выставляя в Интернете все свои прелести на показ. Он же считает, что по-настоящему королевская особа всегда закрыта от посторонних глаз. В рассуждении Марченко в качестве сравнения упомянул проституток.