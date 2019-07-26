Замглавы Запорожского облсовета оскандалился, обозвав девушек "куском д*рьма"

Чиновник решил поставить на место девушек, позволяющих себе лишнее в Сети / Фото: Facebook/Владислав Марченко

Председатель Запорожской организации партии Самопомощь, заместитель главы облсовета и уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращению и противодействию насилию по гендерному признаку Владислав Марченко высказал на своей странице в соцсети мнение, что девушки не должны публиковать в своих блогах чрезмерно откровенные фотографии.

Марченко опубликовал пост в Facebook, спровоцировав резонанс, поэтому впоследствии свои размышления он со страницы удалил.

Чиновник в скандальном посте написал, что сейчас девушки считают себя королевами, выставляя в Интернете все свои прелести на показ. Он же считает, что по-настоящему королевская особа всегда закрыта от посторонних глаз. В рассуждении Марченко в качестве сравнения упомянул проституток.

В комментариях к посту разгорелась нешуточная дискуссия. Затем Марченко в качестве реакции на обсуждение в следующем сообщении назвал возмущенных феминисток "куском д*рьма".

Напомним, бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош раскритиковал поведение советников президента Владимира Зеленского во время поездок главы государства по областям и назвал их "подгавкивателями".