Замглавы Запорожского облсовета оскандалился, обозвав девушек "куском д*рьма"

26 июля 2019, 19:21

Чиновник неожиданно решил пофилософствовать об образах представительниц прекрасного пола, которые публикуют откровенные снимки в сети.

Чиновник решил поставить на место девушек, позволяющих себе лишнее в Сети / Фото: Facebook/Владислав Марченко

Председатель Запорожской организации партии Самопомощь, заместитель главы облсовета и уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин, предотвращению и противодействию насилию по гендерному признаку Владислав Марченко высказал на своей странице в соцсети мнение, что девушки не должны публиковать в своих блогах чрезмерно откровенные фотографии.

Марченко опубликовал пост в Facebook, спровоцировав резонанс, поэтому впоследствии свои размышления он со страницы удалил.

Чиновник в скандальном посте написал, что сейчас девушки считают себя королевами, выставляя в Интернете все свои прелести на показ. Он же считает, что по-настоящему королевская особа всегда закрыта от посторонних глаз. В рассуждении Марченко в качестве сравнения упомянул проституток.

В комментариях к посту разгорелась нешуточная дискуссия. Затем Марченко в качестве реакции на обсуждение в следующем сообщении назвал возмущенных феминисток "куском д*рьма".

Напомним, бывший лидер Правого сектора Дмитрий Ярош раскритиковал поведение советников президента Владимира Зеленского во время поездок главы государства по областям и назвал их "подгавкивателями".

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