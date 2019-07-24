"Унижал страну!": в Латвии министр попал в скандал из-за концерта Лепса

24 июля 2019, 11:13

Григорий Лепс находится в черных списках Литвы, Израиля, США и Украины. Однако, в Латвии его не объявили персоной нон грата.

Лепс
На концерт Лепса в Юрмале пришел министр МВД Латвии / Скриншот видео с youtube.com

Глава министерства внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс оказался в центре скандала из-за своей симпатии к творчеству российского певца Григория Лепса.

Министр посетил концерт, который состоялся в Юрмале. Его поступок раскритиковал, в частности, министр юстиции Латвии Янис Борданс, передает Европейска правда

"Это было так же возмутительно, если бы Russia Today устроила шоу на латвийском телевидении, чтобы унизить латвийское государство. Министр внутренних дел также сидел в первом ряду, чтобы унизить латвийское государство", - сказал Борданс.

Кроме того, он выразил недовольство, что российский исполнитель не включен на территории Латвии в черный список.

Как известно, российский певец Григорий Лепс находится в черных списках Литвы, Израиля, США и Украины.

В частности, Лепсу запрещен въезд в Литву из-за предполагаемых связей с российским криминальным миром. С 2013 года он находится в черном списке Минфина США по подозрению в связях с одной из российских преступных группировок. 

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