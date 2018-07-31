Распустил руки. Григорий Лепс на фестивале "Жара" ударил журналистку - СМИ

Известный российский певец Григорий Лепс оказался в эпицентре скандала, связанного с насилием в отношении женщин.

Как сообщает портал "Лайф", инцидент произошел в Азербайджане, где сейчас проходит фестиваль поп-музыки "Жара". Телерепортерша Алла Михеева, работающая в развлекательной передаче "Вечерний Ургант", решила взять у Лепса. Девушка, известная своим "простодушно"-провокативным стилем репортажа, спросила у Лепса − сколько денег он отдал за то, чтобы однако из его дочек от второго брака поступила дочек в престижный вуз. Разъяренный певец взял и ударил телеведущую микрофоном.

Инцидент был заснят на камеру смартфона один из очевидцев. Он быстро выложил видео на YouTube, но оттуда оно быстро исчезло.

Также известно, что после происшествия Алла Михеева вместе со съемочной группой "Вечерного Урганта" быстро покинула фестиваль.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лепс шокировал фанатов признанием о своем первом сексе, а после его засмеяли за пение под фонограмму и пьяное падение.